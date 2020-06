Amerikaans voedingsconcern investeert fors in chocoladebedrijf Smet

Het Amerikaanse voedings- en landbouwconcern Cargill investeert 3,5 miljoen euro in zijn chocoladefabriek in Kalmthout. Dat levert twaalf nieuwe jobs op, zo maakte het bedrijf vandaag bekend.

Het gaat om het chocoladebedrijf Smet dat Cargill vorig jaar overnam. Het concern pompt nu dus nog 3,5 miljoen euro extra in de vestiging. Er komt een vijfde produtielijn voor 'gourmetproducten' en er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe chocoladetanks. De uitbreiding creëert twaalf nieuwe banen, zegt Cargill.

'In 2019 verwierf Cargill bij de overname van Smet een uitgebreid assortiment gourmetchocolade. Deze investering maakt het nu mogelijk om dat aanbod verder uit te bouwen', zegt Inge Demeyere, directeur van Cargills chocoladedivisie in Europa. 'Zo komen we tegemoet aan de toegenomen vraag in het gourmetsegment, onder andere van onze industriële klanten.' De uitbreiding van de Kalmthoutse site zal tegen het einde van het jaar rond zijn.

(archieffoto Pixabay)