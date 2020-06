Amerikaans wijnmagazine bekroont 5 Antwerpse restaurants met Award of Excellence

Danieli Il Divino, Dôme, The Glorious, Pazzo en Marcel uit Antwerpen kregen de onderscheiding Best of Award of Excellence. Die award ontvingen ze van het Amerikaanse magazine Wine Spectator .

Deze erkenning bekroont restaurants die een mooie uitgebalanceerde wijnkaart hebben. In België vielen in totaal 10 restaurants in de prijzen, de helft dus uit Antwerpen. Dit zijn de andere vijf Convento Wijnbistro en Fragma uit Leuven, Paul de Pierre uit Maarkedal, D’Oude Schuur uit Sint-Martens-Latem en Au Comptoir uit Gierle

(bron : Made in Antwerp)