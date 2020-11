Nieuws Amerikaanse snacks tijdens Election Night

Vannacht komen we te weten wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Wordt het opnieuw Donald Trump of z’n uitdager Joe Biden? Veel Antwerpenaren zijn in ieder geval van plan om de ontknoping een hele nacht te volgen. In The American Food Store Graré verkochten ze dan ook veel Amerikaanse snacks voor tijdens die spannende Election night.