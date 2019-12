Amerikaanse stierkikker zorgt voor problemen in haven

In de Antwerpse haven is mogelijk de Amerikaanse stierkikker aanwezig. En dat is toch wel problematisch.

Die kikker is namelijk een stuk groter dan de amfibieën die je doorgaans bij ons terugvindt. En het gaat om een heel erg vraatzuchtig beestje. Alles wat hij in een poel tegenkomt, eet hij op. Zijn aanwezigheid is daarom problematisch voor het voortbestaan van onder meer de zeldzame rugstreeppad. Vanaf de lente gaat het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek uitzoeken of de kikker er nog altijd is. Is dat het geval, dan is het nodig om hem te gaan bestrijden.

(Beelden: Youtube)