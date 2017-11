Het eerste punt van het seizoen is binnen voor de handballers van Sasja. De Hobokenaren moesten daar liefst acht wedstrijden op wachten. Maar in sporthal Sorghvliedt was het gisteren dus eindelijk zo ver. De wedstrijd tegen het Nederlandse Aalsmeer was erg gelijkopgaand. Maar net voor het einde van de eerste helft liepen de bezoekers toch uit. Bij rust stond het 9-12. Maar in de tweede helft nam kapitein Kevin Jacobs zijn ploeg op sleeptouw. Hij scoorde in de tweede helft liefst tien doelpunten. Uiteindelijk werd het in Hoboken 29-29. Sasja is nu weg van de laatste plaats.