Op het Kiel leeft iedereen intens toe naar die finales voor de promotie, tegen KV Mechelen. Volgende week is er de terugwedstrijd in Mechelen. Nu zaterdagavond de heenwedstrijd op het Kiel. Het is erop of eronder. Wie de beste is na de twee confrontaties, die promoveert naar de eerste klasse. De verliezer mag de promotie vergeten.