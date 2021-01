Slechts 4 Antwerpse gemeenten nog boven Europese alarmdrempel

De coronacijfers stijgen opnieuw, nadat ze een tijdje de goeie kant op gingen. Ons land doet het nu beter dan heel wat andere landen in Europa. Heel wat gemeenten zitten al een tijdje onder de Europese alarmdrempel qua besmettingen. Die ligt qua incidentie op 240. De incidentie is het aantal gevallen per 100.000 inwoners. Zo is het beter mogelijk om de 30 gemeenten op eenzelfde manier te vergelijken. Want een stad als Antwerpen telt uiteraard veel meer inwoners dan een kleine gemeente als Borsbeek. In onderstaande tabel lijsten we dan ook op welke gemeente er volgens de laatste cijfers van Sciensano het meeste gevallen per aantal inwoners heeft. Er staan twee cijfers in onderstaande lijst. Het eerste cijfer is het aantal besmettingen dat er de voorbije 14 dagen is bijgekomen in uw stad of gemeente. Het tweede cijfer is dus die incidentie, het aantal gevallen per 100.000 inwoners.

1. Wuustwezel 80 (gevallen/14 dagen). 377 (besmettingen/100.000 inwoners)

2. Borsbeek 33 301

3. Zandhoven 38 291

4. Malle 41 263

5. Antwerpen 1266 239

6. Brasschaat 91 238

7. Wijnegem 23 230

8. Schoten 76 221

9. Boechout 27 202

10. Zoersel 44 199

11. Essen 38 198

12. Brecht 58 197

13. Lint 16 185

14. Rumst 26 173

15. Schelle 13 152

16. Ranst 29 151

17. Zwijndrecht 29 151

18. Kalmthout 28 148

19. Mortsel 38 145

20. Schilde 28 141

21. Hemiksem 15 129

22. Kontich 27 127

23. Wommelgem 16 124

24. Edegem 27 121

25. Hove 10 121

26. Stabroek 21 112

27. Kapellen 29 107

28. Boom 18 97

29. Niel 9 85

30. Aartselaar 9 62

