Het drugsgeweld in de Antwerpse straten laait weer op. Afgelopen nacht is een voetzoeker ontploft tegen een huis in de Koolstraat in Borgerhout. Dinsdagnacht werd ook al een huis beschoten in Borsbeek. En vorige week werd Deurne nog opgeschrikt door een ontploffing. Het parket zal onderzoeken of er een link is tussen de aanslagen.