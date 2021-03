Amper bussen in Antwerpen door de staking

De hinder door de nationale stakingsdag is maandagochtend groot bij De Lijn. "In heel Vlaanderen rijden gemiddeld iets meer dan twee op de tien voertuigen", zo zegt de Vlaamse openbaarvoervoermaatschappij. De hinder is het grootst in Limburg en de stad Antwerpen, waar telkens maar ongeveer één op de tien voertuigen rijdt.

In het streekvervoer rond Antwerpen en in Vlaams-Brabant zijn er dat twee op de tien. Oost-Vlaanderen zit aan 30 procent van het normale verkeer, West-Vlaanderen nog een fractie hoger.

Foto Belga