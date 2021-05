Amper helft van kinderen vindt plek op buitengewoon onderwijs

De coronamaatregelen in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs worden vanaf vandaag aangepast. De nieuwe richtlijnen gelden meteen tot het einde van het schooljaar. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Door de aanpassing krijgen de academies en de centra voor volwassenenonderwijs meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om ordentelijk examens te organiseren. 'We gaan niet strenger zijn voor de muziekacademie dan voor de fanfare', zegt Weyts. Tot nog toe golden er nog erg strenge coronamaatregelen in het deeltijds kunstonderwijs (dko) en het volwassenenonderwijs (vwo). Er was nog sprake van het hoogste risiconiveau, meer bepaald pandemieniveau rood. Dat betekent dat de kunstacademies en de Centra voor Volwassenenonderwijs strengere veiligheidsmaatregelen moeten naleven dan bijvoorbeeld de fanfares of de opleidingscentra van Syntra of VDAB. Omdat er ook in de rest van de samenleving versoepelingen komen en om de leerlingen en lesgevers in het dko en vwo meer ademruimte te geven, stuurt minister van Onderwijs Ben Weyts de regels nu bij. Zo wordt er voor de statische activiteiten die binnen plaatsvinden voor de rest van dit schooljaar geen maximumaantal leerlingen meer opgelegd, zolang er tussen elke aanwezige een veilige afstand bewaard kan worden en zolang ook alle andere veiligheidsmaatregelen gerespecteerd blijven. Leerkrachten en leerlingen ouder dan 12 zullen ook hun mondmasker mogen uitdoen tijdens een examen Zang/Musical/Singer-Songwriter/Woordkunst/Drama/Blaasinstrumenten/Dans, als er een gegarandeerde afstand is van minimum 3 meter en als er een risico-analyse werd uitgevoerd. Ook in het volwassenenonderwijs worden de coronamaatregelen aangepast. Ook hier wordt het maximum aantal leerlingen geschrapt, op voorwaarde dat de veilige afstand bewaard kan worden en ook alle andere veiligheidsmaatregelen gerespecteerd blijven. Proclamaties kunnen dan weer doorgaan volgens hetzelfde protocol dat ook gebruikt wordt voor de proclamaties in het secundair onderwijs. De nieuwe richtlijnen gaan in vanaf vandaag. Minister Weyts verduidelijkt dat het gaat om richtlijnen, geen verplichtingen. Academies en centra zijn vrij om er al dan niet op in te gaan.