Amsterdamse Stadsschouwburg schrapt voorstelling Jan Fabre

De Stadsschouwburg in Amsterdam heeft een voorstelling van Jan Fabre geschrapt, omdat (ex-)medewerkers de Belgische kunstenaar van #MeToo-praktijken beschuldigen.

'In overleg met Troubleyn, de organisatie van Jan Fabre, is besloten 'An evening with: Jan Fabre' op 26 november 2018 voor nu niet door te laten gaan', luidt het. Aanleiding voor het besluit is de open brief die in september werd gepubliceerd door en twintigtal (voormalige) medewerkers over grensoverschrijdend gedrag door Fabre. 'An evening with...' is een reeks waarin kunstenaars vertellen over hun werk. Ook Fabre - theatermaker, choreograaf, beeldend kunstenaar en auteur - zou in Amsterdam vertellen over zijn inspiratiebronnen. Wie al een kaartje had gekocht, krijgt nu zijn geld terug.

Het Antwerpse arbeidsauditoraat opende midden september al een onderzoek naar aanleiding van de open brief. Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) zei toen dat hij het juridisch onderzoek naar Fabre zou afwachten alvorens met zijn administratie een onderzoek te starten.