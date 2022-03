"Andere kinderen hebben evenveel recht op plek op school als Oekraïense kinderen"

Jinnih Beels wil geen voorrangsonderwijs voor Oekraïense kinderen. De Antwerpse onderwijsschepen zegt dat alle andere kinderen evenveel recht hebben op een plaatsje op school. Er zijn al van voor de oorlog wachtlijsten voor kinderen met een taalachterstand in de zogenaamde OKAN-klassen. Zowel in het secundair als bij de basissscholen. Beels vraagt scholen ook om niet in overtal te gaan, door meer kinderen op te nemen dan mogelijk is.