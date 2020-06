Andere parkeertarieven in Antwerpen en Merksem

De Antwerpse verkeerspolitie is ook tijdens het weekend actief en dat lijken veel bestuurders niet te beseffen. Bij controles dit weekend zijn er dan ook bijzonder veel chauffeurs tegen de lamp gelopen. De Emiel Vloorstraat op het Kiel was de negatieve uitschieter. Daar reden 148 van de 638 gecontroleerde bestuurders te snel, dat is bijna 25 %! Twee bestuurders reden meer dan 90 kilometer per uur in deze zone 50, hun rijbewijs wordt ingetrokken. Ook op de Noorderlaan reed meer dan 20 % te snel (22 van de 94 bestuurders). Op de Noordersingel hielden ze zich wel aan de snelheidslimieten, daar moesten slechts 15 van de 650 bestuurders beboet worden. Op de Binnensingel werd wel te snel gereden door 10 % van de bestuurders (52 van de 510). Er werden doorheen het weekend tientallen boetes uitgeschreven, waaronder 19 bestuurders die met de gsm in de hand rondreden. 14 motorrijders droegen geen veiligheidskleding. Een bromfietser werd van de autosnelweg geplukt en een motard kreeg een boete voor een wheelie op de openbare weg.