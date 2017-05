Anderhalf jaar cel gevorderd voor geschrapte 'abortusdokter'

De 53-jarige abortusdokter uit de Antwerpse Seefhoek is vandaag opnieuw voor de rechtbank verschenen, omdat hij drie jaar geleden een abortus zou hebben uitgevoerd zonder toestemming.

In 2012 werd hij al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. De Orde van Geneesheren heeft hem intussen geschrapt, maar hij zou toch nog een tijdje lang actief geweest zijn als dokter. Het openbaar ministerie vorderde 1,5 jaar cel.

Het slachtoffer is een Nepalese vrouw die via mensenhandelaars in ons land was terechtgekomen. Ze zou hier door een man van 51 zijn geslagen en verkracht. Toen ze zwanger bleek te zijn, had hij haar mee naar de praktijk van de abortusdokter genomen. Hij zou op 8 april 2013 zonder haar toestemming een abortus hebben uitgevoerd. De abortusdokter ontkent dat echter met klem.

Hij zegt dat hij alleen maar een spoeling heeft gedaan, nadat ze een miskraam had gekregen. Het slachtoffer had volgens hem ook een verklaring ondertekend waarin ze dat bevestigde. Schriftonderzoek wees echter uit dat het slachtoffer die wel had geschreven.

Verder medisch onderzoek wees uit dat de vrouw wel degelijk een abortus had ondergaan. De procureur vorderde voor de dokter een jaar cel voor de abortus zonder toestemming en nog eens zes maanden cel, omdat hij ondanks zijn schrapping begin 2015 actief was gebleven als huisarts.

Zijn kabinet werd daarom vorige zomer nog verzegeld. De man heeft intussen een nieuwe aanvraag ingediend om het beroep van arts terug te mogen uitoefenen.

Voor de verkrachter werd een jaar cel gevorderd, maar hij betwistte de feiten eveneens. De man werd in het verleden al veroordeeld voor slagen aan het slachtoffer.

Zij vordert 5.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 19 juni.