André Rieu geeft Nieuwjaarsconcert in Sportpaleis

André Rieu kondigt met trots zijn nieuwjaarsconcert in het Antwerpse Sportpaleis aan. Dat zal doorgaan op 12 januari 2020

Zaterdag 11 januari treedt hij op in Ziggo Dome in Amsterdam en op zondag 12 januari is staat hij op het podium in het Sportpaleis. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 29 maart om 10u

'Ik vind het geweldig om volgend jaar weer op te treden in Antwerpen. De Nieuwjaarsconcerten zijn altijd heel bijzonder vanwege de feestelijke sfeer. Ik kan geen betere manier bedenken om mijn nieuwe wereldtournee te beginnen en het nieuwe jaar in te luiden dan met mijn geliefde fans in Nederland en België!' zegt André Rieu. onlangs verschenen.