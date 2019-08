Andy Murray komt naar European Open in Antwerpen

Het Antwerpse tennistornooi de European Open kan dit jaar uitpakken met een wereldtopper van formaat.

Want de Schot Andy Murray zal deelnemen aan het tornooi dat plaatsvindt van 13 tot en met 20 oktober. De 32-jarige Schot is een ex nummer 1 van de wereld. Hij stond al in alle Grand Slam-finales en wist al drie van die Grand Slams binnen te halen. Murray bezorgde Groot-Brittannië ook goud op de Olympische Spelen van Rio De Janeiro in 2016. Maar de laatste jaren sukkelt hij met blessures waardoor hij is weggezakt naar de 329ste plaats op de wereldranglijst. Begin dit jaar onderging hij een tweede heupoperatie en nu timmert hij dus aan de weg terug. En die weg terug passeert dus ook langs Antwerpen.

(foto © Belga)