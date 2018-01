Antwerpse Angeline Flor Pua is Miss België 2018

De Antwerpse 22-jarige Angeline Flor Pua is Miss België 2018 geworden. Zij werd verkozen tijdens een galashow zaterdagavond in het Plopsaland Theatre in De Panne. Zoé Brunet uit Jemeppe-sur-Sambre en Dhenia Covens uit Vremde werden respectievelijk eerste en tweede eredames.

De kersverse Miss België 2018 Angeline Flor Pua is ontzettend verrast met haar verkiezing. Dat zei de 22-jarige Antwerpse, met Filipijnse roots, in een eerste reactie na de bekendmaking zaterdagavond in het Plopsa Theater. 'Ik had het nooit verwacht en ik kan het nog altijd niet geloven. Het is alsof ik droom. Ik ben zo ontzettend blij', zei Angeline Flor Pua zaterdagavond, meteen nadat ze het kroontje van Miss België had mogen opzetten.

De 22-jarige zit in haar laatste jaar pilootstudie, maar ze is bereid om die studies een jaartje opzij te schuiven, al hoopt ze nog op een combinatie. 'Ik heb fantastische eredames rond mij. Ik had ze de titel ook zeker gegund.' De nieuwe Miss België is van Filipijnse afkomst. 'Het is zeker iets nieuws voor Miss België. Maar ik voel me wel een echte Belgische. Ik ben hier geboren', aldus de nieuwe Miss. Ze gaat zeker naar Miss World. Maar of ze ook naar Miss Universe gaat, staat nog niet vast. 'Ik wil vooral genieten, en eerst en vooral een feestje vieren', aldus Flor Pua, die Nelson Mandela als grote idool ziet. 'Ik wil België vooral uitdragen als een echte Belgische ambassadrice het komende jaar.'

(foto © Belga)