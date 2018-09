Annemie Verhoeven duwt CD&V-lijst in Kapellen

Annemie Verhoeven, secretaris van beweging.net in Antwerpen, is lijstduwer op de CD&V-lijst in Kapellen. Lijsttrekker is huisarts Maaike Van Overloop. Philippe Henquet is nummer 2 op de lijst.

Met de slogan 'Wij. Samen. De weg vooruit.' trekt CD&V naar de kiezer in Kapellen. "We hebben die weg naar een beter Kapellen uitgewerkt in een 10-stappenplan. We leggen aandacht op voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en de auto. Daarnaast kijken we naar gezondheid, mentaal evenwicht en veerkracht van de Kapellenaren, en bezorgen we hen zin in de dag en kwaliteit in leven en wonen en willen we hen vooral laten meedoen. En dat elke dag opnieuw", zegt lijsttrekker Maaike Van Overloop.

(Foto : CD&V Kapellen)