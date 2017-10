Antigoon duikt opnieuw op aan het Havenhuis

Op het Zaha Hadidplein werd vanochtend het beeld 'De herrijzenis van Antigoon' plechtig onthuld door havenschepen Marc Van Peel, cultuurschepen Caroline Bastiaens, Havenbedrijf CEO Jacques Vandermeiren en Bruno Kristo, de kunstenaar.

Het werk dat op bolder 70 werd bevestigd, verbeeldt de hand van de reus Antigoon die opnieuw aan land komt en werd geïnspireerd op de stadslegende over de strijd die Silvius Brabo leverde tegen de reus Antigoon. De kunstenaar ontwierp het beeld in 2012 en sindsdien heeft het al op verschillende plaatsten in de stad gestaan. Met deze aankoop wil het Havenbedrijf de herinnering levend houden aan de strijd die gestreden werd om de Schelde open en bevaarbaar te houden. Deze aankoop past in het beleid van het Havenbedrijf om in en rond het Havenhuis ruimte te voorzien voor kunst.