Nog 2 dagen en dan is het zover, Antwerp-Anderlecht. Zowel het stadion als de spelerskern zijn staan nog in de steigers, maar trainer László Bölöni kijkt met volle teugen uit naar z'n eerste officiële duel bij the Great Old. En dat het meteen tegen de landskampioen is, dat deert de Roemeen allerminst.