Antwerp Air wil VLM Airlines vervangen

Antwerp Air, zo heet de nieuwe luchtvaartmaatschappij die binnenkort vanop Antwerp Aiport zou willen vliegen. De luchtvaartmaatschappij heeft KLM en Cityjet als aandeelhouders en wil met kleine toestellen op 3 bestemmingen gaan vliegen.



Of één van die bestemmingen opnieuw Londen is, dat wil Antwerp Air nog niet bevestigen. Een definitief akkoord met de luchthaven is er nog niet. Ook een vlieglicentie is er nog niet. Het is dus nog onduidelijk wanneer het eerste vliegtuig zal opstijgen.

Volgens Travel Magazine zou er gestart worden met één Fokker toestel. Het nieuwe Antwerp Air is voor 75% in handen van City Jet en 25% van KLM. Johan Maertens gaat aan de slag als bestuurder bij Air Antwerp. Hij stond ook aan het roer bij VLM toen die maatschappij vorige zomer in vereffening ging. Bij Air Antwerp zijn op dit moment nog enkele andere ex-werknemers van VLM aan de slag, om te helpen bij voorbereidende werken.