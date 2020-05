Het lijstje van bruggen die in slechte staat zijn, wordt elk jaar wat langer. In totaal gaat het in heel Vlaanderen om zowat 600 bruggen die in slechte of heel slechte staat verkeren. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters op een vraag van Groen-parlementslid Bjorn Rzoska.