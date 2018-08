Antwerp Airport : meer passagiers en minder vluchten

Antwerp Airport heeft er een recordmaand opzitten.

De luchthaven in Deurne ontving 33.900 passagiers in juli. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. De cijfers mogen niet verbazen, want de vluchten van TUI naar zuiderse bestemmingen winnen aan populariteit. En er kwamen nog bestemmingen bij met het herrezen VLM Airlines. Wel opvallend is dat het aantal vliegbewegingen lichtjes daalde. Minder vluchten dus, maar ze zitten wel voller. En daar is de luchthaven erg blij mee, omdat actiegroepen en omwonenden die bewegingen nauwlettend in de gaten houden.