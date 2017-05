Antwerp Art weekend start vandaag

De derde editie van het Antwerp Art Weekend, een festival waarbij kunstgalerijen en musea samen naar buiten komen om Antwerpen in de kijker te zetten als bruisende stad voor hedendaagse kunst, start vandaag.

Dit jaar nemen meer dan 60 kunstzinnige locaties deel. De centrale "hub" wordt opnieuw DE Studio aan het Mechelseplein, waar lezingen, presentaties, een videotentoonstelling, een receptie en het feest De Nacht Van De Beeldende Kunst gepland staan en waar je terechtkan voor alle praktische informatie. Tijdens het Antwerp Art Weekend zijn de locaties vandaag open van 12 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur. Op enkele locaties na is de toegang gratis.

Vaak staan er ook extra activiteiten op het programma of worden er tijdelijke expo’s geopend. Zo kan je in het MAS naar "Encounters/Ontmoetingen", een samenwerking met het KMSKA waar werken van de oudheid tot nu niet traditioneel tentoongesteld worden, maar gegroepeerd in clusters die eenzelfde universele ervaring teweegbrengen bij de toeschouwer. Choreografe en danseres Pé Vermeersch zorgt met performances voor een extra dimensie. In galerij De Zwarte Panter komen dan weer werken van fotograaf Wim De Schamphelaere, beeldend kunstenares Frieda Van Dun en schilder Fred Bervoets te hangen. Het M HKA wordt allicht een blikvanger op zich, na de recente renovatie. In de loop van het Antwerp Art Weekend worden ook drie nieuwe locaties gepresenteerd: twee galerijen op het Zuid (Sofie Van de Velde en Plus-One) en de kunsthal Extra City, die in september opent in de Eikelstraat en waar in afwachting al projecten van verschillende Antwerpse kunstopleidingen te zien zijn.

Alle informatie over het Antwerp Art Weekend, dat nog loopt tot zondag 21 mei, staat op www.antwerpart.be.