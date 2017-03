Antwerp bevestigt bericht "Maar er verandert niets"

Antwerp heeft op zijn website bevestigd dat Paul Gheysens de 'geheime' investeerder is.

"We kunnen vandaag met trots bevestigen dat het correct is dat Paul Gheysens betrokken is bij dit project. Onze investeerder wilde ons in eerste instantie in alle discretie helpen bij de heropbouw van RAFC, en dat hebben wij als club steeds willen respecteren. Dit nieuws verandert echter niets aan de structuur en de dagelijkse werking van de club. Hoe dan ook willen we ons vandaag vooral focussen op onze sportieve taken op Schiervelde." Zo staat te lezen op de website van Antwerp.