Antwerp Giants heeft in het basketbal gisteravond een reuzenstap gezet richting kwalificatie voor de bekerfinale. De Giants nemen het over twee partijen op tegen LImburg United. In de Lotto Arena klopten de Antwerpenaren de Limburgers gisteren met duidelijke 84-62 cijfers. 22 punten verschil dus en een stevige optie op de finale. Nu zondag volgt al de terugwedstrijd in Limburg. De Giants wonnen vorig seizoen de beker. De finale staat gepland op zaterdag 8 maart in Vorst Nationaal. De tweede bekerfinalist lijkt trouwens Charleroi te gaan worden. Zij wonnen gisteravond met 77-86 in Aalst. Foto Belga