Antwerp gaat Europa in na 3-2 overwinning tegen Charleroi

Antwerp heeft een vroege 0 - 2 achterstand omgebogen in 3 - 2 winst tegen Sporting Charleroi in de finalewedstrijd van de play-offs en mag nu Europa in.

Het begon rampzalig voor Antwerp. In de eerste minuut al meteen een tegendoelpunt en in de 13de minuut verdubbelden de Zebra's de score : 0 - 2. Maar the Great Old vocht terug en dat resulteerde in de aansluitingstreffer van MBokani. In de 20ste minuut, penalty voor Antwerp na een fout van Zajkov op Lamkel Ze. De Noord-Macedoniër mocht meteen gaan douchen. Lior Rafaelov bracht vanop 11 meter Antwerp langszij. 2 - 2 na 22 minuten.

Erop en erover

In de tweede helft ging Antwerp erop en erover. 3- 2 dank zijn Mbokani in de 67ste minuut. Meteen ook de winning goal en Antwerp mag naar de voorronde van de Europa League.

The Great Old start volgend seizoen in principe in de tweede voorronde van de Europa League. Operatie Propere Handen, de zaak waar bekerwinnaar KV Mechelen bij betrokken is, kan dat wel nog beïnvloeden. Indien de kampioen in 1B uitgesloten wordt van Europees voetbal, schuiven alle Europese deelnamebewijzen een rijtje op. De nummer drie van Play-off 1, Standard, krijgt dan een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League. Antwerp start dan in de derde (van vier) voorronde(s) in de tweede Europese beker. In dat geval is er nog een mogelijkheid voor nummer vijf, AA Gent, om Europees te spelen. Bij een veroordeling van Malinwa krijgen zij het laagst gerangschikte Europees ticket, met start in de tweede voorronde.

(foto Belga)