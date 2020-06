Antwerp dringt opnieuw aan op afwerken competitie en volledige play-offs

In verschillende Europese landen wordt er opnieuw competitievoetbal gespeeld. Bij Antwerp zouden ze ook nog graag de competitie afwerken. The Great Old herhaalt dat standpunt na een uitspraak van bondsvoorzitter Mehdi Bayat.

Die verklaarde dat wat hem betreft de laatste speeldag van de competitie nog afgewerkt zou mogen worden. Dat zou enkele juridische problemen met bijvoorbeeld Waasland Beveren kunnen vermijden. Maar bij Antwerp vinden ze dat je dan ook nog play-offs in een verkorte versie kan spelen. Antwerp stond één speeldag voor het einde op een vierde plek, maar het telde slechs twee puntjes minder dan de nummer twee, AA Gent.