Naar de Olympische Spelen in Tokio, dankzij chocomousse. Dat is het doel van atlete Renée Eykens uit Kapellen. De 800 meter-loopster deed tijdens de Spelen in Rio nog mee in de halve finale, maar nu is ze haar contract als profatleet kwijt. Maar Renée blijft niet bij de pakken neerzitten, en gaat zelf geld inzamelen, in de hoop toch nog mee te kunnen, want sportief komt ze nog in aanmerking.