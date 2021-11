Nieuws Antwerp en Beerschot speelden vandaag al een derby in Hoboken: "Het amicale primeert"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Zondag is het derby. Dan nemen Beerschot en Antwerp het tegen elkaar op in het Olympisch stadion op het Kiel. Niet ver daar vandaan werd vanmiddag al een eerste sportief duel uitgevochten. De Antwerp Streetboys kwamen bij Garrincha in Hoboken tegen Beerschot Younited spelen. Twee Antwerpse ploegen van mensen in kansarmoede en thuislozen. Maar met veel liefde voor voetbal en hun club.