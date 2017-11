Antwerp fc verontschuldigt zich bij G-Fans

Zaterdag werd de nieuwe tribune op Antwerp feestelijk ingehuldigd. Maar een aantal G-fans waren er niet tevreden mee. Antwerp heeft daarom in een persbericht aangekondigd alles in orde te brengen tegen volgende thuiswedstrijd. Hieronder de tekst van het persbericht :

Ons rood-witte hart klopt voor iedereen en we zijn met trots een inclusieve club. Royal Antwerp F.C. besteedt er bijzonder veel aandacht aan dat elke supporter zich thuis voelt in onze club en dat geldt in het bijzonder voor onze zeer gewaardeerde G-fans.



We zijn met Royal Antwerp F.C. bezig aan een gigantisch transformatieproject. En met zo’n ambitieus transformatieproject gaat het soms zodanig snel dat we niet alle aspecten volledig tot in de puntjes kunnen uitvoeren. Het was de eerste maal dat we de nieuwe infrastructuur in gebruik namen en zoals bij elke opening is het operationeel nog niet 100 procent vlekkeloos verlopen.



Ondanks dat we er alles aan hebben proberen te doen om van de opening één groot feest te maken voor alle supporters, betreuren we als club dat sommige van onze mindervalide fans niet volledig tevreden waren met de ingebruikname van onze nieuwe tribune.



De clubleiding erkent de tekortkomingen en neemt het engagement op om tegen de volgende thuiswedstrijd alle pijnpunten weg te werken, zodat alle supporters het comfort kunnen genieten dat ze verdienen. Hiervoor wil de clubleiding op zeer korte termijn in dialoog gaan met de betrokken supporters. Zoals het Royal Antwerp F.C. betaamt, willen we zo tot de beste oplossing komen om van de rest van het seizoen opnieuw een feest te maken voor al onze G-fans.



Iedereen moet zich thuis voelen bij onze club en in alle comfort het rood-witte legioen kunnen aanmoedigen, ongeacht huidskleur, achtergrond of invaliditeit. Daar gaat onze club elke dag opnieuw voor

(bericht : Antwerp fc)