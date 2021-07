Antwerp geeft dubbele voorsprong weg in Mechelen

Antwerp verloor vanmiddag een spektakelwedstrijd op het veld van KV Mechelen. Het werd 3-2.

The Great Old komt nochtans al snel op voorsprong via de nieuwe spits Michael Frey. Zijn schot wijkt af en gaat binnen. RAFC gaat in de tweede helft verder op dat elan. Manuel Benson, terug na een uitleenbeurt, verdubbelt de voorsprong met een knap afstandsschot. Antwerp lijkt dus op weg naar een eerste zege, maar Malinwa zet de scheve situatie om in amper vijftien minuten tijd. Van 0-2 gaat het naar 3-2. De thuissupporters kunnen dus meteen een eerste overwinning van het seizoen vieren. Die van Antwerp druipen teleurgesteld af.

(Foto: © Belga)