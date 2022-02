De escalatie van het conflict in Oekraïne heeft ook impact op Antwerpse bedrijven. Filter-Technics uit Zwijndrecht levert industriële filters voor de auto-industrie en heeft een kantoor in het Russische Sint-Petersburg. Ze sturen nu geen container meer per schip, maar proberen via de weg tot in Litouwen te geraken en hun goederen van daaruit in Rusland te krijgen.