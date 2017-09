De Antwerp Giants zijn één wedstrijd verwijderd van de groepsfase van de Champions League basketbal. In de laatste voorronde versloegen de mannen van Roel Moors het Poolse Rosa Radom met 75-69. Als de Giants maandag ook de terugmatch winnen, of verliezen met minder dan 6 punten verschil, is de stunt compleet en mogen ze zich meten met de Europese basketbaltop.