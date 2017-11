In de tweede provinciale A stond gisteren met Rochus Deurne tegen Wijnegem een boeiende affiche op het programma. Niet enkel omdat het een derby is. Maar omdat het ook een broederstrijd is. Bij Wijnegem is Dirk Huysmans trainer. En de coach in de andere dug-out gisteravond was zijn broer Danny. Het werd een broederstrijd op het scherp van de snee.