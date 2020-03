Antwerp Giants vanaf volgend jaar in Beneliga?

Er worden dit seizoen geen kampioenstitels uitgereikt in de lagere regionen van het Belgische basketbal. Voor de stijgers en dalers in de verschillende reeksen werd een regeling uitgewerkt. Eerder deze week werd al beslist dat de competities georganiseerd door Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen niet meer zouden worden hervat door de coronacrisis. Inmiddels zijn ook knopen doorgehakt wat betreft titels en het principe van stijgen en dalen. Allereerst is beslist dat er dit seizoen géén kampioenen worden gekroond. "We spreken enkel over stijgers en dalers", laat Basket Vlaanderen weten. Daarvoor worden verschillende principes gehanteerd. "We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag, niet de gemaakte of toegelaten doelpunten", luidt het. "Dat gemiddelde wordt vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten. Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die geldt als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers. Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden." Op 23 maart zullen de eindrangschikkingen worden gepubliceerd. De definitieve samenstelling van de reeksen voor het seizoen 2020-2021 zal in de week van 4 mei meegedeeld worden. De eventuele impact van het al dan niet verwerven van een licentie in de TDM/TDW-competities (Top Division Men & Women) van Basketball Belgium, clubs die activiteiten op een bepaald niveau niet verder wensen te zetten en clubs die zich volledig terugtrekken uit al de competities en/of lopende procedures voor rechterlijke raden, zal zo snel als mogelijk gecommuniceerd worden. De competities in de hoogste afdelingen werden vanwege het coronavirus eveneens definitief stilgelegd. Daar werden de titels wel toegekend, aan de koplopers in het klassement. Oostende pakte zo de titel bij de mannen, tot ongenoegen van Antwerp Giants. Castors Braine is kampioen bij de vrouwen.