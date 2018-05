Sport Antwerp Giants vliegen op spectaculaire wijze voorbij Luik

In de hoogste klasse van het basketbal heeft Antwerp Giants gisterenavond weer aangeknoopt met de overwinning. In de eigen Lotto Arena waren de mannen van Roel Moors een niveautje te sterk voor Luik, gedeeld laatste in de stand. Het werd 92-70. Met de zege blijven de Giants netjes op de tweede plek in de stand kamperen.