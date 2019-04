Antwerp Giants willen geschiedenis schrijven in uitverkochte Lotto Arena

De Antwerp Giants treden morgenavond in een uitverkochte Lotto Arena aan tegen Nizhny Novgorod, met als inzet een plek in de halve finales van de Champions League basketbal.

In Rusland won het team van Roel Moors met 68-83. Nooit eerder slaagde een Belgische basketbalclub erin de Final Four in de Champions League te bereiken. . In de heenmatch hielden de Antwerp Giants en Nizhny Novgorod elkaar in evenwicht voor de rust, in het derde en vierde quarter bouwden de bezoekers een kloof uit. Lee blonk uit met 24 punten.

De kaarten lijken gunstig te liggen voor de Giants. Nooit eerder in de geschiedenis van de Champions League wist een team in de return 15 punten op te halen. Bij de Antwerp Giants is center Ismael Bako wegens een voetblessure onzeker voor de terugmatch.

De halve finales gaan door op 3 mei, de loting is voorzien op 11 april. De Final Four vindt plaats in het stadion van één van de vier halvefinalisten.

(foto © Belga)