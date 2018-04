Antwerp Giants wipt weer naar tweede plaats na vlotte zege

Niet Hairemans, De Laet, Van Damme of Corryn zullen zich maandag op de Bosuil opwarmen voor de wedstrijd tegen Lokeren. Maar wel Geoffke Deurne Noord, Witte, La Machine en Billie Jean. Want de voetballers van Antwerp zullen bij de opwarming bijzondere truitjes dragen. Want daar zal niet hun gewone naam opstaan maar wel hun bijnaam. Zoals wel vaker gebeurd bj de caféploegen. Het is een actie van een biermerk in het kader van hun slogan Maten makkers Maes.