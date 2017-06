Voetbalclub Antwerp fc gaat zwaar inzetten op z'n jeugdopleiding. De verantwoordelijke daarvoor, Patrick Decuyper, zou volgens de krant Het laatste Nieuws de voetbalschool van Zulte Waregem naar Antwerpen willen overhevelen.Decuyper was vroeger nog bestuurder bij de West-Vlaamse club en hij zette daar de Essevee Soccer School op poten. Na zijn vertrek bleef hij zijn geesteskind altijd opvolgen. De knowhow die er in Waregem opgebouwd is, zou hij nu dus naar Deurne willen halen met zowel de jeugdspelers als de trainers. Bij Zulte Waregem ontkennen ze het bericht met klem. Zij zeggen dat een verkoop van hun voetbalschool onbespreekbaar is.