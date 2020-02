Antwerp haalt belofteninternational Louis Verstraete

Belofteninternational Louis Verstraete verlaat AA Gent voor Antwerp. Bij The Great Old ondertekende de twintigjarige middenvelder een contract voor 3,5 seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend.

Dit seizoen zal Verstraete echter niet in de Antwerpse kleuren te zien zijn: de club wil hem meteen de rest van het seizoen uitlenen. 'Hiervoor lopen gesprekken met enkele Belgische en buitenlandse clubs', aldus Antwerp. Louis Verstraete kwam eind 2016 reeds op zeventienjarige leeftijd in het Gentse eerste elftal terecht. Vorig seizoen werd hij door de Buffalo's uitgeleend aan Waasland-Beveren. In de eerste seizoenshelft bij Gent kwam hij niet verder dan 460 minuten in elf wedstrijden, waarvan slechts vijf in de Jupiler Pro League.

(foto : © Belga)