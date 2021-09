Ook basisschool K'Do! op het Antwerpse Zuid kende niet de start waarvan ze maanden geleden gedroomd had. Eind juni stortte hun nieuwbouw in. Drie arbeiders kwamen daarbij om het leven. Van een feestelijke start in een nieuw gebouw kwam dan ook niks in huis. De school moest noodgedwongen in haar oude gebouw blijven. Ze is nu dringend op zoek naar een nieuw tijdelijk gebouw voor de 220 leerlingen.