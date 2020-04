Naar de Scheldeprijs dan. En dan had u normaal gezien een verslag gekregen van een weergaloze sprint en van het jaarlijkse volksfeest in Schoten. Maar dat is er nu natuurlijk niet. Want geen Scheldeprijs door het coronavirus. Terwijl de gemeente Schoten normaal vandaag had moeten bruisen, was het deze namiddag jammer genoeg één gote leegte en stilte in Schoten.