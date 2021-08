Antwerp heeft tweede vervanger voor Mbokani beet

De Red Lions hebben in de finale van de olympische spelen Australië geklopt. België wint voor het eerst een olympische gouden medaille in het hockey. En dat werd ook gevierd bij hockeyclub Dragons in Brasschaat. Een groot deel van de Red Lions is of was aangesloten bij de club. Bekijk hier de extase die er ontstond vlak na de beslissende shoot-out. Een uitgebreide reportage ziet u vanavond om 18u30 in ons avondnieuws.