Het is nog altijd niet duidelijk of de bekerfinale van Antwerp en de promotiefinale van Beerschot mag doorgaan. Op zich staat er nu eigenlijk niets meer in de weg om de 2 partijen gewoon te spelen. Maar voorlopig lijkt niemand zich daarover te willen uitspreken. De clubs trainden vandaag wel gewoon in Antwerpen. Maar alles kan natuurlijk op elk moment nog veranderen.