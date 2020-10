Antwerp huurt aanvallende middenvelder Benavente (ex-Charleroi)

Antwerp heeft zijn selectie versterkt met de Peruviaan Cristian Benavente. Hij wordt gehuurd van het Egyptische Pyramids. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie voorzien, zo meldde de Great Old.

Benavente (26) is een bekend gezicht op de Belgische velden. Tussen januari 2016 en januari 2019 droeg de aanvallende middenvelder het shirt van Charleroi. Daar was hij in 102 wedstrijden goed voor 29 doelpunten. Na een passage bij het Egyptische Pyramids werd Benavente in de zomer van 2019 verhuurd aan het Franse Nantes (13 matchen, 0 goals). De Peruviaan telt negentien caps achter zijn naam (twee goals).

(Bron: Belga)

(Foto: © website RAFC)