In het voetbal ging Antwerp gisteravond met 2-3 winnen op het veld van Sint-Truiden. In een felbevochten wedstrijd, waarin beide ploegen een rode kaart moesten slikken, was het Simen Juklerod die de titel van Man van de Match kreeg. De Noorse linksachter scoorde twee keer en gaf ook een assist. Vooral zijn winnende doelpunt op vrije trap enkele minuten voor het einde mocht er zijn. Antwerp telt zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden van het seizoen. In ons avondnieuws heeft u nog een wedstrijdverslag van ons tegoed, maar hier volgt al een reactie van trainer Ivan Leko.