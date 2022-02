Nieuws Antwerp-icoon legt vinger op de wonde: "Ervaren spelers laten het nu wat afweten"

Voetbal. Zit Antwerp in een crisis? Zo ver is het misschien nog niet, maar er mag de komende weken toch niet al te veel meer mislopen. Antwerp ging gisteren met de billen bloot tegen Club Brugge. Dat betekent voor Antwerp 3 nederlagen in de laatste 4 partijen. En vooral ook het spelniveau is geen titelkandidaat waardig. Zelfs play-off 1 halen kan nog spannend worden. Het bestuur behoudt voorlopig het vertrouwen in Brian Priske, maar liet wel verstaan dat rood-wit de derby van volgend weekend moét winnen.