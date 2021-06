De Antwerpse gemeenteraad kwam gisteren al in een extra zitting bijeen over het PFOS-schandaal in Zwijndrecht. Burgemeester De Wever werd vooral door oppositiepartijen Groen en PVDA zwaar onder vuur genomen, omdat hij al 4 jaar lang op de hoogte was van de bodemverontreiniging. Groen vroeg nogmaals om de werken aan de Oosterweel voorlopig stil te leggen, tot er meer duidelijkheid is over het gevaar voor de volksgezondheid.