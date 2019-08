Antwerp kent mogelijke volgende tegenstander Europa League

Antwerp voetbalt in de play-offronde van de Europa League, als het eerst in de derde voorronde het Tsjechische Viktoria Plzen uitschakelt, tegen het Oekraïense Mariupol of de Nederlanders van AZ. Dat is het resultaat van de loting van maandag in het Zwitserse Nyon.

Antwerp was bij de loting reekshoofd. Ook het Zwitserse Thun, het Russische Spartak Moskou, Molde uit Noorwegen, het Griekse Aris Thessaloniki, het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv, het Franse Straatsburg, Neftçi uit Azerbeidzjan en het Israëlische Bnei Yehuda Tel-Aviv waren mogelijke tegenstanders. Als Antwerp de poorten naar de poules wil openbeuken, moet het eerst wel voorbij Plzen in de derde voorronde.

Donderdag zakt het Tsjechische team naar het Koning Boudewijnstadion af, waar Antwerp zijn Europese wedstrijden dit seizoen zal afwerken. De return volgt een week later in Tsjechië. De partij tegen Plzen vormt voor The Great Old zijn eerste Europese wedstrijd in 25 jaar. In het najaar van 1994, iets meer dan een jaar na de verloren finale op Wembley, speelde Antwerp voor het laatst Europees voetbal. In de eerste ronde van de toenmalige UEFA Cup gingen ze er toen uit tegen Newcastle United, destijds absolute top in Engeland. In 1997 was er wel nog een Intertoto-campagne.